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РИА Новости: риск срыва зерновой сделки остается, но есть надежда на решение

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Кирилл Брага/РИА Новости

Риск срыва продления зерновой сделки остается, но также есть надежда на решение вопроса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Конечно, (риск срыва зерновой сделки. — «Газета.Ru») остается. Проблемы, их причины, не устранены. Но надежда все-таки есть, что все можно решить», — пояснил источник.

Срок действия зерновой сделки завершается 18 мая. 5 мая в Стамбуле пройдет встреча делегаций Турции, РФ и Украины, на которой будет обсуждаться возможность продления сделки.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что сделал Москве, Киеву и Анкаре предложение по улучшению черноморской зерновой инициативы.

По его словам, ему сообщили, что Кремль изучает предложение, и он ждет от Москвы ответ на свое предложение. Гутерриш также добавил, что ООН активно взаимодействует с Россией по вопросу зерновой сделки, и он оптимистично относится к возможности ее улучшения.

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