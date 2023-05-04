РИА Новости: риск срыва зерновой сделки остается, но есть надежда на решение

Риск срыва продления зерновой сделки остается, но также есть надежда на решение вопроса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Конечно, (риск срыва зерновой сделки. — «Газета.Ru») остается. Проблемы, их причины, не устранены. Но надежда все-таки есть, что все можно решить», — пояснил источник.

Срок действия зерновой сделки завершается 18 мая. 5 мая в Стамбуле пройдет встреча делегаций Турции, РФ и Украины, на которой будет обсуждаться возможность продления сделки.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что сделал Москве, Киеву и Анкаре предложение по улучшению черноморской зерновой инициативы.

По его словам, ему сообщили, что Кремль изучает предложение, и он ждет от Москвы ответ на свое предложение. Гутерриш также добавил, что ООН активно взаимодействует с Россией по вопросу зерновой сделки, и он оптимистично относится к возможности ее улучшения.