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ФРС США повысила базовую процентную ставку на 25 пунктов, до 5-5,25% годовых

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Graeme Sloan/Sipa USA/Reuters

Федеральная резервная система (ФРС) США повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, то есть до уровня 5-5,25% годовых. Соответствующее решение, которое совпало с прогнозами большинства аналитиков, было принято по итогам майского заседания, передает пресс-служба регулятора.

Отмечается, что ставка находится на максимально высоком уровне с 2006 года, когда она была на уровне 5,25% годовых.

Ранее президент США Джо Байден обратился к нации и призвал американцев довериться банковской системе страны. По его словам, все депозиты вкладчиков будут доступны для них. Глава Белого дома также поспешил заверить граждан США, что они не понесут потерь из-за банкротства Silicon Valley и Signature Bank.

В марте Федеральная резервная система Соединенных Штатов повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — до 4,75-5% годовых.

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