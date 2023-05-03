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Росстат сообщил о росте реальных доходов россиян

Росстат: реальные располагаемые доходы россиян в I квартале 2023 года увеличились на 0,1%

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Реальные располагаемые доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) в первом квартале 2023 года увеличились на 0,1% в годовом выражении. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Росстат.

При этом, по данным ведомства, в четвертом квартале прошлого года реальные располагаемые доходы граждан выросли на 1,5%.

Минэкономразвития РФ ожидает, что такие доходы россиян в нынешнем году увеличатся на 3,4%.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что реальная зарплата в целом по стране в 2023 году должна вырасти примерно на 3-5%, а реальные доходы населения — на 2-3%.

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