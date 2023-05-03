Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Новак прокомментировал снижение мировых цен на нефть

Новак: ОПЕК+ оценит текущее снижение цен на нефть

close
100%
Павел Бедняков/РИА Новости

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что ОПЕК+ оценит нынешнее снижение цен на нефть, оно может быть краткосрочным. Его слова приводит ТАСС.

«Мы будем наблюдать за рынком. Будем мониторить ситуацию. Нужно понимать причины (снижения цен на нефть. — «Газета.Ru»), перспективы, как дальше будет развиваться (ситуация. — «Газета.Ru»), может, это краткосрочное», — заявил Новак.

Цена нефти марки Brent снижалась 3 мая до $72 за баррель впервые с 20 марта 2023 года.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что цена на нефть снижается из-за опасений по поводу возможного ухода экономики западных стран в рецессию. По его словам, многие боятся, что рецессия случится, поэтому пытаются избавиться от нефти сейчас, пока цены держатся на достаточно высоком уровне. Однако в этом случае сама цена на топливо не снижается, падает именно стоимость фьючерса на рынке.

В начале апреля агентство Bloomberg сообщило, что решение нескольких стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти стало «огромным сюрпризом» для глобального сырьевого рынка.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях