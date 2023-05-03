Новак прокомментировал снижение мировых цен на нефть

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что ОПЕК+ оценит нынешнее снижение цен на нефть, оно может быть краткосрочным. Его слова приводит ТАСС.

«Мы будем наблюдать за рынком. Будем мониторить ситуацию. Нужно понимать причины (снижения цен на нефть. — «Газета.Ru»), перспективы, как дальше будет развиваться (ситуация. — «Газета.Ru»), может, это краткосрочное», — заявил Новак.

Цена нефти марки Brent снижалась 3 мая до $72 за баррель впервые с 20 марта 2023 года.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что цена на нефть снижается из-за опасений по поводу возможного ухода экономики западных стран в рецессию. По его словам, многие боятся, что рецессия случится, поэтому пытаются избавиться от нефти сейчас, пока цены держатся на достаточно высоком уровне. Однако в этом случае сама цена на топливо не снижается, падает именно стоимость фьючерса на рынке.

В начале апреля агентство Bloomberg сообщило, что решение нескольких стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти стало «огромным сюрпризом» для глобального сырьевого рынка.