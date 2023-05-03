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CNN: топливный кризис на Кубе провоцирует рост недовольства населения страны

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Среди населения Кубы начались волнения из-за того, что в стране произошел серьезный топливный кризис. Об этом сообщает телеканал CNN.

В публикации отметили, что уже наблюдаются очереди на заправки, которые могут тянуться на многие кварталы. Причем люди даже стоят около тех станций, где топлива уже нет.

По словам одного из местных жителей, который двое суток стоял в очереди за топливом, продается всего 40 литров бензина. Практически для многих этого объема хватает всего на один день.

В сообщении добавили, что топливный кризис мог произойти из-за отсутствия поставок из Венесуэлы, где сейчас идет сильнейший экономический кризис. В целом же, дефицит топлива лишь только усилил страдания стран всего Карибского бассейна.

В конце апреля портал Cubadebate сообщал, что из-за нехватки топлива на Кубе в Гаване ввели его нормированную продажу. По данным портала, на один автомобиль можно будет приобрести 40 л бензина, а также 100 л дизельного топлива. Водитель должен будет предоставить паспортные и контактные данные на АЗС и уведомить о своем месте в очереди. Власти считают, что такие меры помогут бороться со спекулянтами и избежать образования очередей на заправках.

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