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ПСБ и НИФИ Минфина России разработают индекс сберегательно-инвестиционной активности населения

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Pixabay

ПСБ и Научно-исследовательский финансовый институт Министерства финансов Российской Федерации будут вести систематический мониторинг знаний и навыков граждан Российской Федерации в сфере сбережений и инвестиций и информировать общество, государственные институты и предпринимателей о развитии инвестиционного сектора, сообщает пресс-служба ПСБ.

Соответствующее соглашение было подписано на площадке Кавказской инвестиционной выставки.

«Вместе с НИФИ Минфина России мы запускаем новый важный проект, направленный на повышение уровня финансовой грамотности в Российской Федерации. В рамках его подготовки планируется оценивать уровень инвестиционной активности населения, замерять степень доверия к рынку инвестиций, выявлять барьеры на пути к регулярным финансовым и нефинансовым вложениям, а также распространенность среди россиян паттернов сберегательного поведения», — отметила старший вице-президент — директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова.

Она добавила, что регулярные замеры покажут динамику изменений в секторе, позволят сделать прогнозы о переменах в сберегательно-инвестиционной активности и будут способствовать разработке новых актуальных решений, что в конечном итоге будет способствовать укреплению устойчивости российской экономики.

«Определение индекса сберегательно-инвестиционной активности наших граждан, мониторинг их знаний и навыков в этой сфере – несомненно, важная задача в рамках повышения финансовой культуры в стране. Ее решение позволит нам получать качественную обратную связь, корректировать просветительскую работу в соответствии с реальными запросами и как следствие сделать ее более эффективной», — заявил руководитель дирекции финансовой грамотности Научно-исследовательского финансового института Министерства финансов Российской Федерации Михаил Сергейчик.

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