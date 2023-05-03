Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Инфляция в Турции впервые за год упала ниже 50% в преддверии выборов президента

close
100%
Depositphotos

Годовая инфляция в Турции по итогам апреля 2023 года опустилась с 50,5% до 43,68%. Информацию об этом опубликовала пресс-служба статистического института страны (Turkstat) на своем сайте.

«В апреле 2023 года инфляция составила 2,39% в месячном исчислении и 43,68% в годовом», — сказано в сообщении.

Независимая группа анализа инфляции (ENAG) считает, что показатель составил в прошлом месяце 105,19%. В Банке Турции ожидают значение роста потребительских цен по итогам 2023 года на уровне 22,3%.

В первой половине апреля в Turkstat сообщили, что темпы роста потребительских цен в Турции в марте 2023 года замедлились до 50,51% в годовом выражении с 55,2% в феврале.

Выборы президента Турции должны состояться не позже 14 мая 2023. Основной конкурент действующего президента страны Реджепа Эрдогана — лидер турецкой оппозиции Кемаль Кылычдароглузаявил газете Financial Times о желании немедленно возобновить переговоры о вступлении страны в Евросоюз.

В первой половине марта агентство Bloomberg написало, что рост государственных расходов на преодоление негативных инфраструктурных последствий землетрясений в Турции вкупе со смягчением денежно-кредитной политики местного Центробанка могут спровоцировать увеличение темпов инфляции в стране.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях