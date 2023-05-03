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В Кремле прокомментировали возможность расширения зерновой сделки

Песков: в Кремле не обсуждают расширение зерновой сделки

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Shutterstock

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждают расширение зерновой сделки, срок которой истекает 18 мая.

«Нет», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

При этом Песков добавил, что Россия продолжит контракты по зерновой сделке, в частности с представителями ООН.

22 июля 2022 года представители России, Украины, Турции и ООН подписали в Стамбуле «зерновую сделку». Соглашение предполагает содействие России к вывозу украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что проблема продления зерновой сделки связана с неисполнением требований России. По его словам, это, в частности, касается вопроса переподключения Россельхозбанка к системе SWIFT, а также гарантий для банков для проведения оплаты за продовольствие.

Песков также отмечал, что переговоры по продлению сделки пока не приносят результатов.

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