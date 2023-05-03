Sankei Shimbun: Китай оказывает поддержку России и покупает ее нефть ради свержения доллара

Пекин оказывает финансовую поддержку Москве, закупая российскую нефть. При этом китайская сторона делает это, так как видит в России идеального союзника для низвержения доллара. Об этом пишет японская Sankei Shimbun.

С начала спецоперации на Украине Китай предоставляет определенную лазейку для российских финансовых учреждений, которые лишены доступа к SWIFT, при помощи международной сети расчетов денежных средств CIPS, управляемой КНР. Кроме того, китайская сторона резко нарастила закупки российской нефти на фоне множества санкций и запрета на импорт от G7.

По мнению авторов статьи, Китай старается подорвать господство доллара в мире, поэтому старается всеми силами поддерживать Россию, которая также хочет создать мир без доллара в качестве главной резервной валюты.

В публикации указали, что Китай сейчас заключает множество сделок с разными странами, где расчеты производятся в юанях. Речь идет о Саудовской Аравии, Иране и Бразилии, которые в последнее время серьезно расширили торговое сотрудничество с КНР.

21 апреля агентство Reuters сообщило, что китайские государственные и частные нефтяные гиганты резко нарастили импорт российской нефти. В публикации отмечается, что в марте 2023 года общий объем импорта российской нефти Китаем вырос до рекордных показателей в 9,61 млн тонн, что равно около 2,26 млн баррелей в сутки.