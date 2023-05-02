Путин поручил уточнить порядок выплаты дивидендов акционерам из недружественных стран

Президент России Владимир Путин поручил до 20 мая представить идеи по уточнению порядка выплаты дивидендов российских компаний держателям акций из недружественных стран. Информацию об этом пресс-служба Кремля опубликовала на своем сайте.

«Представить предложения по уточнению порядка выплаты части прибыли юридических лиц — резидентов их участникам, являющимся иностранными лицами, связанными с иностранными государствами, которые совершают в отношении РФ, российских юридических и физических лиц недружественные действия», — сказано в перечне поручений российского лидера.

Президент назначил ответственным председателя правительства Михаила Мишустина.

В середине января Путин подписал указ, в соответствии с которым ряд российских организаций из сфер энергетики, машиностроения и торговли получат право не учитывать голоса совладельцев из «недружественных» юрисдикций.

Во второй половине апреля глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что торговлю акциями компаний оборонного комплекса из недружественных стран запретят на территории Российской Федерации.