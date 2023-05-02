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Стало известно, за кого из членов семьи можно получить доплату к пенсии

Юрист Соловьев: вышедшим на пенсию до 2015 года положена надбавка за воспитание двух детей

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Pexels

Юрист России Иван Соловьев рассказал агентству «Прайм», что вышедшие на пенсию до 1 января 2015 года россияне смогут получить надбавку за воспитание детей. Размер начисления будет зависеть от баллов.

Чтобы получить это надбавку, необходимо обратиться в Социальный фонд или в МФЦ. Перед этим требуется заполнить заявление на портале Госуслуг или через «Почту России».

Надбавка будет начислена тем гражданам, кто вырастил двух и более детей, но при этом в этот период их воспитания не работал, а сейчас имеет только минимальные стаж и пенсию.

Иван Соловье уточнил: «тем, кто в период декрета не прерывал работу или получал доходы больше среднего уровня и имеет солидный стаж, обращаться за надбавкой может быть просто невыгодно».

При расчете надбавки при первом ребенке за один год положено 1,8 балла, а за полтора — 2,7 балла, добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что с 1 мая некоторым гражданам повысят пенсии. Индексацию пенсий, в частности, проведут гражданам, достигшим 80 лет — они будут получать в среднем 15 134 рубля в месяц.

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