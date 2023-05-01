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WP: в Meta* растет недоверие к Цукербергу на фоне сокращений

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Global Look Press

Внутри коллектива Meta (признана в России экстремистской и запрещена) нарастает моральный кризис и недоверие к главе компании Марку Цукербергу на фоне сокращений. Об этом пишет газета The Washington Post, ссылаясь на анонимные заявления сотрудников.

По данным издания, речь идет о десятках тысяч уволенных сотрудников и неясных перспективах.

«Многие внутри Meta говорят, что Цукерберг потерял свое видение — и доверие его рабочей силы. Вместо этого он ведет компанию к беспрецедентному моральному кризису, согласно интервью с более чем двумя десятками нынешних и бывших сотрудников», — говорится в статье.

Автор публикации отмечает низкую окупаемость инвестиций в «метавселенную» и негативное влияние на сферу IT в условиях нестабильной геополитической обстановки и повышения процентных ставок.

Ранее Цукерберг заявил, что оказывается закрывать проект метавселенной, даже несмотря на то, что подразделение виртуальной и дополненной реальности внутри корпорации потеряло $4 млрд в первом квартале 2023 года.

*  признана в России экстремистской и запрещена
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