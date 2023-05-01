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Аналитики допустили исчезновение миллионов рабочих мест в мире к 2027 году

Аналитики ВЭФ: 14 млн рабочих мест в мире исчезнут к 2027 году

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

К 2027 году в мире исчезнут 14 млн рабочих мест, следует из отчета Всемирного экономического форума (ВЭФ). Об этом сообщает телеканал CNN.

Отмечается, что на появление и исчезновение рабочих мест скажется внедрение искусственного интеллекта (ИИ). По прогнозам ВЭФ, с одной стороны, занятость специалистов в данной сфере вырастет в среднем на 30% через пять лет. С другой — свои рабочие места потеряют секретари или занимающиеся вводом данных сотрудники.

На данный момент, как отметили в ВЭФ, искусственный интеллект выполняет 34% тех или иных задач, связанных с бизнесом. Однако работодатели стали менее оптимистично оценивать его дальнейший рост. По результатам опроса, к 2027 году будут автоматизированы 42% задач.

Business Insider 10 апреля писал, что в будущем ChatGPT сможет заменить бухгалтеров и журналистов.

Ранее рекрутер Ильгиз Валинуров рассказал, что профессии бухгалтера и юриста исчезнут в ближайшие 10 лет.

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