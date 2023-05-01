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ЦБ снизил комиссии банков для управляющих компаний при оплате по СБП до 0,2%

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Илья Питалев/РИА «Новости»

ЦБ России с 1 мая снизил комиссии банков для управляющих компаний (УК) и ресурсоснабжающих организаций при оплате через Систему быстрых платежей (СБП) до 0,2%, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы Центробанка.

Компаниям, как отмечается, станет выгоднее принимать платежи через СБП после снижения комиссии вдвое, с 0,4%, но не более 10 руб.

В ЦБ также отметил, что для граждан платежи за жилищно-коммунальные услуги будут оставаться бесплатными.

Депутат Госдумы Александр Якубовский добавил, что максимальная комиссия снижается с 1,5 тыс. до 10 руб., что позитивно скажется на деятельности УК.

Ранее, по данным аналитического центра НАФИ, стало известно, что 71% россиян считают, что переводы между своими счетами, но в разных банках должны быть бесплатными — вне зависимости от суммы перевода.

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