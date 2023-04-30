Глава концерна Eni Дескальци заявил, что не ожидает «катаклизмов» на мировом энергорынке в 2023 году

До конца текущего года на глобальном энергетическом рынке с большой долей вероятности не произойдет новых серьезных «катаклизмов». Это обусловлено тем, что в настоящее время европейские подземные хранилища газа (ПХГ) заполнены на оптимальном уровне, приводит слова главы итальянской энергокомпании Eni Клаудио Дескальци местная газета La Stampa.

«В этом году мы не ожидаем новых серьезных катаклизмов на энергетическом рынке. Европейские хранилища газа заполнены, и хотя глобальная экономика восстанавливается, спрос пока не достиг максимума, потому что Китай еще окончательно не вернулся к экономической активности в полном объеме», — заявил Дескальци.

При этом Италия фактически обезопасила себя на случай непредвиденных событий на мировом энергетическом рынке. Это произошло за счет диверсификации газовых поставок и снижению зависимости от импорта российских энергоресурсов.

«Импорт российского газа минимален, практически обнулен. Это стало возможно благодаря импорту сжиженного природного газа (СПГ) из США и новым контрактам в африканских странах. На первое место по объемам поставок вышел Алжир, но ожидается увеличение поставок из Египта, Анголы и Мозамбика», — заключил Дескальци.

16 апреля глава Министерства окружающей среды Италии Джилберто Пикетто-Фратин заявил, что страна преодолела зависимость от поставок российского газа. Италия сократила долю поставок газа из России до 10%, увеличив закупки топлива из Африки и через Адриатическое море. При этом до недавнего времени доля импортируемого из РФ газа составляла 40%.