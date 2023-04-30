Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Самый богатый банкир Азии назвал доллар крупнейшим финансовым террористом

close
100%
Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Богатейший банкир Азии Удай Котак, выступая на церемонии вручения премии ET Awards в Дели, назвал доллар крупнейшим финансовым террористом. Его слова передает РИА Новости.

«Крупнейшим финансовым террористом в мире является доллар США. Все наши деньги находятся на счетах nostro, и кто-нибудь в США может сказать — вы не сможете снять их с завтрашнего утра», — пояснил Котак.

Он добавил, что мир находится в поисках альтернативной валюты, и Индия могла бы сделать рупию такой резервной валютой. Он усомнился в том, что Европа или Япония могли бы сделать свои валюты резервными, а у Китая есть серьезные проблемы с доверием по всему миру.

Ранее журнал The Economist писал, что доллар еще влияет на мировую экономику, но юань становится все сильнее.

Время от времени возникает спрос на альтернативную резервную валюту, и рынок переполняют предсказания о неминуемой кончине доллара.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях