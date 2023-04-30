Самый богатый банкир Азии назвал доллар крупнейшим финансовым террористом

Богатейший банкир Азии Удай Котак, выступая на церемонии вручения премии ET Awards в Дели, назвал доллар крупнейшим финансовым террористом. Его слова передает РИА Новости.

«Крупнейшим финансовым террористом в мире является доллар США. Все наши деньги находятся на счетах nostro, и кто-нибудь в США может сказать — вы не сможете снять их с завтрашнего утра», — пояснил Котак.

Он добавил, что мир находится в поисках альтернативной валюты, и Индия могла бы сделать рупию такой резервной валютой. Он усомнился в том, что Европа или Япония могли бы сделать свои валюты резервными, а у Китая есть серьезные проблемы с доверием по всему миру.

Ранее журнал The Economist писал, что доллар еще влияет на мировую экономику, но юань становится все сильнее.

Время от времени возникает спрос на альтернативную резервную валюту, и рынок переполняют предсказания о неминуемой кончине доллара.