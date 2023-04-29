Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Bloomberg: биржевые цены на американскую нефть WTI снижаются вторую неделю подряд

close
100%
Shutterstock

Биржевые цены на американскую марку нефти West Texas Intermediate (WTI) снижаются вторую неделю подряд. Сырьевые котировки на ведущих торговых площадках доходили до уровня $76 за баррель на фоне ухудшения прогнозов спроса, сообщает агентство Bloomberg.

«Биржевые цены на нефть WTI падают вторую неделю подряд, несмотря на повышение цен на макроуровне. WTI торговалась выше 76 долларов за баррель <....> На этой неделе нефть в значительной степени отслеживала более широкие рыночные тенденции, поскольку многие трейдеры избегали открывать крупные позиции в ожидании следующего решения руководства Федеральной резервной системы (ФРС) США (по ключевой ставке — «Газета.Ru»)», — говорится в материале.

Падение биржевых цен на американскую нефть происходит на фоне ускорения инфляции в США. Ожидается, что руководство ФРС продолжит придерживаться курса повышения ключевой ставки на ближайшем заседании, окончательное решение должны объявить 3 мая. Кроме того, на снижение сырьевых котировок также оказывает влияние относительно низкие темпы восстановления экономики Китая, что подрывает мировой спрос на нефть и другие энергоносители, заключается в статье.

28 апреля агентство Bloomberg сообщило, что ряд азиатских и европейских нефтеперерабатывающих заводов несут существенные убытки из-за отказа от покупки российской нефти. Из-за международных санкций на российское сырье компании закупают нефть с Ближнего Востока по более высоким ценам, что повлияло на прибыли от продажи нефтепродуктов в негативную сторону.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях