Bloomberg: биржевые цены на американскую нефть WTI снижаются вторую неделю подряд

Биржевые цены на американскую марку нефти West Texas Intermediate (WTI) снижаются вторую неделю подряд. Сырьевые котировки на ведущих торговых площадках доходили до уровня $76 за баррель на фоне ухудшения прогнозов спроса, сообщает агентство Bloomberg.

«Биржевые цены на нефть WTI падают вторую неделю подряд, несмотря на повышение цен на макроуровне. WTI торговалась выше 76 долларов за баррель <....> На этой неделе нефть в значительной степени отслеживала более широкие рыночные тенденции, поскольку многие трейдеры избегали открывать крупные позиции в ожидании следующего решения руководства Федеральной резервной системы (ФРС) США (по ключевой ставке — «Газета.Ru»)», — говорится в материале.

Падение биржевых цен на американскую нефть происходит на фоне ускорения инфляции в США. Ожидается, что руководство ФРС продолжит придерживаться курса повышения ключевой ставки на ближайшем заседании, окончательное решение должны объявить 3 мая. Кроме того, на снижение сырьевых котировок также оказывает влияние относительно низкие темпы восстановления экономики Китая, что подрывает мировой спрос на нефть и другие энергоносители, заключается в статье.

28 апреля агентство Bloomberg сообщило, что ряд азиатских и европейских нефтеперерабатывающих заводов несут существенные убытки из-за отказа от покупки российской нефти. Из-за международных санкций на российское сырье компании закупают нефть с Ближнего Востока по более высоким ценам, что повлияло на прибыли от продажи нефтепродуктов в негативную сторону.