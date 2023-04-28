Путин разрешил соблюдать потолок цен на нефть при поставках дружественным странам

Президент Российской Федерации подписал указ, которые предполагает разрешить российским компаниям соблюдать потолок цен на нефть при условии того, что поставки будут осуществляться дружественным государствам по уже заключенным контрактам. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Он предполагает внесение изменений в предыдущий указ президента РФ от декабря 2022 года, которым был введен запрет на поставки российской нефти и нефтепродуктов любым покупателям по условиям потолка цен.

После нового указа запрет не распространяется на поставки, которые осуществляются в соответствии с контрактами, заключенными во исполнение действующих на день вступления в силу указа международных договоров» с государствами, которые не числятся в списке недружественных.

В перечень не были включены основные покупатели российской нефти — Китай и Индия.

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