Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Поставки водки на экспорт обвалились почти на 80% из-за антироссийских санкций

close
100%
Варвара Гертье/РИА «Новости»

Экспорт российской водки в первом квартале 2023 года упал на 77% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на данные Федеральной таможенной службы (ФТС).

Поставки российской водки в первом квартале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизились на 77% до 752 027 л в пересчете на чистый спирт и на 76,75% до $6,33 млн в денежном выражении.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что снижение экспорта произошло из-за запрета поставок данного алкоголя в страны ЕС, США и Канаду. При этом на данные рынки поставлялось около трети от всей вывозимой продукции. При этом динамику на снижение поставок отметили и производители водки. Однако многие из них заверили, что сейчас идет работа на переориентацию поставок на рынки Африки, Средней Азии, Китая и других стран.

Аналитики посчитали, что запрет на поставку водки не повлияет на внутреннее производство. Кроме того, на фоне ухода западных компаний освободившуюся нишу стали занимать российские производители. С учетом того, что значительный объем заграничных поездок прекратился, будет возрастать внутреннее потребление.

6 февраля РБК со ссылкой на данные ФТС писал, что Россия в 2022 году увеличила импорт вина из зарубежных стран на 10% по сравнению с годом ранее.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях