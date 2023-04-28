Поставки водки на экспорт обвалились почти на 80% из-за антироссийских санкций

Экспорт российской водки в первом квартале 2023 года упал на 77% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на данные Федеральной таможенной службы (ФТС).

Поставки российской водки в первом квартале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизились на 77% до 752 027 л в пересчете на чистый спирт и на 76,75% до $6,33 млн в денежном выражении.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что снижение экспорта произошло из-за запрета поставок данного алкоголя в страны ЕС, США и Канаду. При этом на данные рынки поставлялось около трети от всей вывозимой продукции. При этом динамику на снижение поставок отметили и производители водки. Однако многие из них заверили, что сейчас идет работа на переориентацию поставок на рынки Африки, Средней Азии, Китая и других стран.

Аналитики посчитали, что запрет на поставку водки не повлияет на внутреннее производство. Кроме того, на фоне ухода западных компаний освободившуюся нишу стали занимать российские производители. С учетом того, что значительный объем заграничных поездок прекратился, будет возрастать внутреннее потребление.

6 февраля РБК со ссылкой на данные ФТС писал, что Россия в 2022 году увеличила импорт вина из зарубежных стран на 10% по сравнению с годом ранее.