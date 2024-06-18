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Туристку унесло в море на глазах у молодого человека во время отдыха в Сочи

В Сочи третьи сутки ищут девушку, которую унесло в море

Жительница Липецкой области пропала в Сочи после купания в море. Об этом сообщает Kp.ru.

Инцидент произошел на пляже «Ривьера». Девушка приехала на курорт вместе с другом.

«Она с друзьями поехала. Долго копили на эту поездку, объединили свои гроши и поехали», – поделилась знакомая россиянки.

В день произошедшего был шторм, но 20-летняя девушка с молодым человеком все равно зашли в море. Практически сразу их стало накрывать волнами. Сначала они держались друг за друга, но позже упали.

В результате одна из волн отнесла россиянина ближе к берегу и ему удалось выбраться. Его подругу унесло.

По словам специалистов МЧС, несмотря на погодные условия, пропавшую начали искать в тот же день. Спасатели обследовали акваторию Черного моря до микрорайона Мамайка. На данный момент поиски продолжаются. Для этого задействован в том числе и катер. Близкие исчезнувшей верят, что девушку найдут.

Ранее женщина прогуливалась по пляжу и провалилась в зыбучие пески.

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