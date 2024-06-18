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Песков объяснил неожиданный выход Путина к народу в Якутии

Песков: выход Путина к народу в Якутии был незапланированным

Выход президента России Владимира Путина к народу в Якутии, куда российский лидер приехал с рабочим визитом, был незапланированным. Об этом корреспонденту Telegram-канала Shot заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Глава пресс-службы Кремля сообщил, что выход Путина к жителям Якутска произошел после незапланированного визита на стадион — идею посетить объект предложил глава региона Айсен Николаев.

Песков пояснил, что здесь будут очередные Азиатские игры, поэтому стадион вызвал интерес Путина.

После посещения спортивного объекта, Владимир Путин вышел на улицу и некоторое время общался с жителями города, сорвав овации.

До этого президент Владимир Путин встретился с местными жителями на улице Якутска.

Путин также рассказал, как однажды во время одной из своих поездок в Якутию испугался, что отморозит уши. По словам российского лидера, тогда была зима, столбики термометра опустились до -50°C. Глава государства отметил, что его опасения не оправдались.

Ранее Путин назвал себя единственным гарантом защиты от диктатуры.

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