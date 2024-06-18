Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России рекордно выросли инвестиции в недвижимость

Вложения в недвижимость в России выросли до рекордных 318 млрд рублей

close
100%
Depositphotos

По результатам первых пяти месяцев 2024 года объем инвестиций в недвижимость в России вырос на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Вложения достигли 318 млрд долларов, что является историческим рекордом для января — мая, сообщает «Прайм» со ссылкой на данные CORE.XP.

Самый внушительный прирост инвестиций наблюдался в сегменте площадок под жилье, а также в складском сегменте — в 2,4 раза. Вложения в офисный сегмент российского рынка недвижимости за период выросли в 1,6 раза.

Между тем сегмента ретейла ожидаемо продемонстрировал отрицательную динамику. Инвестиции в него за пять месяцев просели на 47%.

Основную активность сформировали российские инвесторы.

До этого сообщалось, что россияне стали терять интерес к покупке недвижимости за рубежом из-за сокращения доступных программ получения вида на жительство. За последний год доля покупателей из России и стран СНГ, рассчитывающих на ВНЖ или паспорт, упала на 5 п.п. до 47%.

Ранее россиянам назвали рискованные варианты вложений денег.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами