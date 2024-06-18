В России рекордно выросли инвестиции в недвижимость

По результатам первых пяти месяцев 2024 года объем инвестиций в недвижимость в России вырос на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Вложения достигли 318 млрд долларов, что является историческим рекордом для января — мая, сообщает «Прайм» со ссылкой на данные CORE.XP.

Самый внушительный прирост инвестиций наблюдался в сегменте площадок под жилье, а также в складском сегменте — в 2,4 раза. Вложения в офисный сегмент российского рынка недвижимости за период выросли в 1,6 раза.

Между тем сегмента ретейла ожидаемо продемонстрировал отрицательную динамику. Инвестиции в него за пять месяцев просели на 47%.

Основную активность сформировали российские инвесторы.

До этого сообщалось, что россияне стали терять интерес к покупке недвижимости за рубежом из-за сокращения доступных программ получения вида на жительство. За последний год доля покупателей из России и стран СНГ, рассчитывающих на ВНЖ или паспорт, упала на 5 п.п. до 47%.

Ранее россиянам назвали рискованные варианты вложений денег.