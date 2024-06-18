В Германии судят представителей правого движения за планирование госпереворота

В Германии восемь представителей правого движения «Рейхсбюргер» — жители страны, которые не признают ФРГ и считают себя гражданами Германской империи (1871 — 1918), которые планировали устроить госпереворот, предстанут перед судом. Об этом пишет The Guardian.

По информации источника, в случае реализации своих планов обвиняемые должны были сформировать собственный кабинет министров. Госпереворот планировали в том числе врач, шеф-повар и астролог. Отмечается, что они хотели похитить канцлера ФРГ Олафа Шольца и показать его по телевидению для привлечения внимания.

Им предъявили обвинение в членстве в террористической организации и подготовке госпереворота. При этом их адвокаты сказали, что обвиняемые не являются террористами, а лишь не согласны с политикой властей Германии.

Суд над «рейхсбюргерами» начался 5 мая 2024 года.

В Германии до 23 тыс. человек считают себя «гражданами Империи» (прямой перевод терминов «бюргер» и «рейх»).

12 декабря 2023 года генеральная прокуратура Германии заявила, что предъявила обвинения по делу о подготовке государственного переворота 27 людям, среди них, как утверждается, гражданка России и представитель княжеского рода Ройс Генрих XIII.

Ранее в Карлсруэ напали на двух депутатов «Альтернативы для Германии».