Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Германии судят представителей правого движения за планирование госпереворота

Guardian: 8 представителей «Рейхсбюргера» судят за подготовку переворота в ФРГ

close
100%
Michaela Rehle/Reuters

В Германии восемь представителей правого движения «Рейхсбюргер» — жители страны, которые не признают ФРГ и считают себя гражданами Германской империи (1871 — 1918), которые планировали устроить госпереворот, предстанут перед судом. Об этом пишет The Guardian.

По информации источника, в случае реализации своих планов обвиняемые должны были сформировать собственный кабинет министров. Госпереворот планировали в том числе врач, шеф-повар и астролог. Отмечается, что они хотели похитить канцлера ФРГ Олафа Шольца и показать его по телевидению для привлечения внимания.

Им предъявили обвинение в членстве в террористической организации и подготовке госпереворота. При этом их адвокаты сказали, что обвиняемые не являются террористами, а лишь не согласны с политикой властей Германии.

Суд над «рейхсбюргерами» начался 5 мая 2024 года.

В Германии до 23 тыс. человек считают себя «гражданами Империи» (прямой перевод терминов «бюргер» и «рейх»).

12 декабря 2023 года генеральная прокуратура Германии заявила, что предъявила обвинения по делу о подготовке государственного переворота 27 людям, среди них, как утверждается, гражданка России и представитель княжеского рода Ройс Генрих XIII.

Ранее в Карлсруэ напали на двух депутатов «Альтернативы для Германии».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами