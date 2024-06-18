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Юрий Лоза заявил, что «Би-2» и Макаревич перестали быть россиянами

Певец Юрий Лоза заявил, что участники «Би-2» больше не россияне

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Из личного архива Юрия Лозы

Певец Юрий Лоза заявил в беседе с aif.ru, что участники группы «Би-2» и основатель коллектива «Машина времени» Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) перестали быть россиянами после отъезда из России.

Таким образом Лоза прокомментировал участников фестиваля Лаймы Вайкуле «Рандеву» в Юрмале. Как заявляет издание, артистка не зовет ни одного певца из России, но приглашает «исполнителей-русофобов». Известно, что хедлайнером фестиваля 2024 года станет «Би-2».

Лоза признался, что не понимает, почему россиянам должно быть до них дело.

«И что нам до этого дела?! Скажите мне, пожалуйста! Западный мир построил перед нами забор, нагородил санкции и так далее. Наши товарищи — я про Макаревича, «Би-2», которые были нашими, когда-то писали нам нормальные песни, — они уехали и стали жить за этим забором. Зачем мы снова подставляем стремянки, копаем подкопы, чтобы заглянуть за этот забор? Зачем мы пытаемся узнать, что с людьми, которые не являются россиянами?» — возмутился Лоза.

Лоза также не видит смысла задаваться вопросом, почему Вайкуле и другие уехавшие артисты проводят фестиваль без россиян.

«Зачем мы к ним пристаем с вопросами, почему, мол, они проводят фестивали без нас? Когда вы пишете про Вайкуле и ее фестиваль, Макаревича, «Би-2», вы их популяризируете, продолжаете пиарить. Это для них там в Латвии и Израиле бальзам по сердцу», — заявил певец.

Ранее Лева Би-2 (признан в РФ иностранным агентом) рассказал, почему Вайкуле отказалась петь с ними «Мой рок-н-ролл».

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