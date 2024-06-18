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В Башкирии пьяная женщина исцарапала чужой автомобиль ножом за красивые номера

В Башкирии женщина напала с ножом на автомобиль с красивыми номерами

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«Честно Говоря | Новости Уфы и Башкирии»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Честно Говоря | Новости Уфы и Башкирии»

В Башкирии женщина с ножом напала на чужой автомобиль из-за красивых номеров. Видео нападения опубликовал Telegram-канал «Честно говоря».

Жительница Салавата выпила и, вооружившись ножом, решила отомстить хозяйке машины с красивым госномером — 999. Женщина была уверена, что номера принадлежат ей, а автомобилистка просто украла их.

В итоге пьяная хулиганка оставила царапины по всему кузову, объясняясь со своим спутником. На записи, сделанной свидетелем, видно, как вредительница также стучит ножом по стеклу внедорожника и пинает его по колесам.

Пострадавшие уже написали заявление в полицию, нашли ли правоохранители героиню ролика, не сообщается.

Ранее россиянка пырнула ножом партнера после того, как он сломал стиральную машину.

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