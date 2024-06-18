Командир, заставивший бойцов ВСУ строить ему дом, может выйти под залог

Одесский суд отказался заключать под стражу командующего южной группировкой теробороны (ТРО) вооруженных сил Украины (ВСУ) по делу о превышении служебных полномочий. Об этом сообщила пресс-служба государственного бюро расследований (ГБР) страны.

По данным ГБР, гособвинитель требовал арестовать мужчину на 60 дней с возможностью внесения залога, однако суд просто назначил военнослужащему залог в размере $49 тыс. Прокурор собирается оспорить это судебное решение.

Командующего ТРО обвиняют в том, что он заставил своих подчиненных строить ему дом вместо того, чтобы выполнять служебные обязанности. По данным ГБР, трое солдат начали возводить здание еще в 2023 году и проработали на своего начальника больше года, получая, при этом, доплаты за выполнение боевых задач на передовой. Командующему грозит до 12 лет тюрьмы.

До этого пленный боец мехбригады ВСУ Андрей Мирошниченко рассказал, что некоторые украинские военные за взятки ходят в отпуска.

Ранее сообщалось, что на Украине с заключенных берут деньги за право пойти воевать.