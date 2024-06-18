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Джастина Тимберлейка арестовали за вождение в нетрезвом виде

ABC News: певец Джастин Тимберлейк был арестован за вождение в нетрезвом виде

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Chris Wattie/Reuters

Певец Джастин Тимберлейк был арестован в Хэмптоне в США. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на представителей правоохранительных органов.

Тимберлейка задержали за вождение в нетрезвом виде. Подробности ареста неизвестны.

В мае издание Daily Mail сообщало, что новый альбом и тур Джастина Тимберлейка провалились из-за обвинений Бритни Спирс. Однако, как отмечают музыкальные эксперты, откровения поп-исполнительницы не единственная причина. По мнению специалистов, Тимберлейк совершил ошибку, когда взял паузу в карьере на шесть лет. За это время часть фанатов переросла творчество артиста.

В конце января Бритни Спирс публично попросила прощения у Джастина Тимберлейка за то, что она откровенно рассказала об их отношениях в своих мемуарах, которые выпустила в октябре прошлого года. Однако поп-исполнитель резко отреагировал на поступок бывшей возлюбленной. В книге артистка рассказала, что Тимберлейк изменил ей и заставил ее сделать аборт.

В июне Джастин Тимберлейк прервал концерт, чтобы помочь фанату, почувствовавшему себя плохо.

Ранее Coldplay прервали концерт из-за упавшего со сцены зрителя с флагом Израиля.

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