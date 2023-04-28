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Мадрид пообещал проследить, чтобы в Испанию не поступало топливо из России

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Andrea Comas/Reuters

Вице-премьер, министр экологического перехода и демографического вызова Испании Тереса Рибера сообщила журналистам, что правительство страны пообещало проследить за тем, чтобы в королевство не поступало российского топлива, передает ТАСС.

«Наше обязательство состоит в том, чтобы расследовать, что происходит с поступлением топлива», — сказала она.

По ее словам, изначально ведется работа с бумагами, которые подтверждают происхождение топлива, а при малейшем подозрении выясняется, являются ли эти бумаги правильными и действительно ли импортные продукты получены из того места, о котором говорится в документах.

Ранее газета El Periodico со ссылкой на статистические данные энергетической компании Enagas писала, что с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года Испания сократила объемы потребления газа на 11% по сравнению со средними показателями за последние пять лет.

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