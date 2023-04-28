РБК: «шашлычная корзина» в России подорожала на 2,62–5,13%

Шашлычная корзина в России в марте подорожала на 2,62–5,13% в зависимости от вида мяса. Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные Росстата.

Сходить на майский пикник стало дороже: стоимость шашлычной корзины выросла на 2,62–5,13%. Больше стали стоить говядина и баранина, а также огурцы, репчатый лук, майонез, кетчуп и другие продукты. А вот картофель и помидоры подешевели.

В публикации отметили, что в основу шашлычной корзины вошел сам шашлык (в среднем 1,3 кг), а также овощи, майонез, кетчуп, хлеб, алкоголь и безалкогольные напитки. Исходя из этого, сходить на пикник, используя для шашлыка свинину, обойдется в 2432,24 руб., что на 2,62% больше, чем в марте 2022 года. Пикник с куриным шашлыком будет стоить 2200,30 руб., что на 3,66% выше прошлогоднего показателя. Пикник с шашлыком из баранины — 2632,85 руб. (плюс 4,88%), из говядины — 2786,58 руб. (плюс 5,13%).

Ранее в пятницу онлайн-сервис доставки продуктов СберМаркет и платежный провайдер ЮКаssa в своем исследовании отметили, что в этом году в преддверии майских праздников спрос на мясо вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

До этого МЧС напомнило россиянам о штрафах за жарку шашлыков в неположенном месте — от пяти до 15 тыс. руб. на территории Московской области. Такой размер штрафов грозит физическим лицам — должностные лица заплатят за нарушение пожарной безопасности от 20 до 30 тыс. руб., а юридические лица — от 300 до 400 тыс. руб.