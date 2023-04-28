Центробанк России в пятый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых

Центральный Банк России пятый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Об этом говорится на сайте регулятора по итогам совещания совета директоров.

ЦБ отметил, что текущие темпы прироста цен увеличились с конца прошлого года, но остаются умеренными. Инфляционные ожидания граждан также снились, однако они все еще сохраняются на высоком уровне, как и ценовые ожидания организаций.

По данным регулятора, экономическая активность в России растет быстрее, чем ожидалось в феврале. В ЦБ добавили, что на ближайших заседаниях будет оценена целесообразность повышения ключевой ставки, чтобы инфляция оставалась на уровне 4% в 2024 году и далее.

Также в ЦБ ожидают, что российская экономика к концу следующего года достигнет уровня 2021 года.

Ранее в Международном валютном фонде (МВФ) заявили, что экономика России оказалась более устойчивой к санкциям и торговым ограничениям, введенными западными странами, чем прогнозировалось. При этом по итогам текущего года, как ожидается, объем валового внутреннего продукта (ВВП) страны вырастет на 0,7%.