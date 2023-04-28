Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Решетников сообщил о росте числа трудовых мигрантов из Узбекистана в 4 раза за 7 лет

close
100%
Павел Лисицын/РИА «Новости»

Число граждан Узбекистана, приезжающих в Россию на заработки, за семь лет выросло вчетверо. Об этом сообщил министр экономического развития России Максим Решетников в ходе международного инвестиционного форума в Ташкенте, написало агентство ТАСС.

«За последние семь лет в четыре раза выросло число граждан Узбекистана, которые приезжают работать в Россию», — сказал глава Минэкономразвития.

По его словам, российские власти ценят также, что в центральноазиатской стране работают 3 тыс. компаний с участием российского капитала. 700 из этих предприятий, как уточнил Решетников, появились в 2022 году.

В первой половине апреля глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что работодатели должны нести социальную ответственность при найме на работу трудовых мигрантов.

В начале апреля рекрутинговый сервис Headhunter представил результаты опроса, согласно которым каждый шестой опрошенный работодатель в России (или 16% респондентов) принимает на работу трудовых мигрантов. 76% таких работодателей принимают до 10 человек в месяц.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях