Решетников сообщил о росте числа трудовых мигрантов из Узбекистана в 4 раза за 7 лет

Число граждан Узбекистана, приезжающих в Россию на заработки, за семь лет выросло вчетверо. Об этом сообщил министр экономического развития России Максим Решетников в ходе международного инвестиционного форума в Ташкенте, написало агентство ТАСС.

«За последние семь лет в четыре раза выросло число граждан Узбекистана, которые приезжают работать в Россию», — сказал глава Минэкономразвития.

По его словам, российские власти ценят также, что в центральноазиатской стране работают 3 тыс. компаний с участием российского капитала. 700 из этих предприятий, как уточнил Решетников, появились в 2022 году.

В первой половине апреля глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что работодатели должны нести социальную ответственность при найме на работу трудовых мигрантов.

В начале апреля рекрутинговый сервис Headhunter представил результаты опроса, согласно которым каждый шестой опрошенный работодатель в России (или 16% респондентов) принимает на работу трудовых мигрантов. 76% таких работодателей принимают до 10 человек в месяц.