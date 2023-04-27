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Банки предоставили участникам СВО и членам их семей кредитные каникулы на 72,4 млрд рублей

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Depositphotos

Российские кредитные организации с сентября прошлого года до 31 марта нынешнего года предоставили военным и членам их семей более 188 тыс. кредитных каникул на сумму 72,4 млрд руб. Информацию об этом пресс-служба Банка России опубликовала на своем сайте.

«С конца сентября 2022 года до 31 марта 2023 года банки предоставили участникам СВО и членам их семей каникулы по 188,3 тыс. кредитов на сумму 72,4 млрд руб., в том числе в марте — по 8,4 тыс. кредитов на сумму 3,1 млрд руб.», — сказано в сообщении регулятора.

Кроме того, в Центробанке сообщили, что 36 российских кредитных структур с 21 сентября 2022 года по 31 марта 2023 года реструктуризировали 554 кредитов военных (индивидуальных предпринимателей и ООО) на общую сумму 546,8 млн руб.

Во второй половине марта секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак рассказал о внесении в Госдуму проекта закона, согласно которому кредиты погибших или получивших тяжелую инвалидность участников СВО будут полностью списывать с их родителей-созаемщиков.

В середине апреля президент России Владимир Путин подписал закон о продлении до 31 декабря нынешнего года срока обращения граждан, (ИП) и субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) за кредитными каникулами.

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