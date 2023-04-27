С 1 мая получить пенсию на дом можно будет только «Почтой России»

«Почта России» с 1 мая станет единственной организацией по доставке пенсий на дом во всех регионах страны. Об этом написал ТАСС со ссылкой на соответствующее сообщение оператора.

В сообщении приводится заявление министра связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Максута Шадаева, который отметил, что готовность к соответствующим изменениям он уже обсудил с генеральным директором «Почты России» Михаилом Волковым и представителями субъектов РФ.

В Минцифры уверены, что «Почта России» сможет гарантировать доставку пенсий «с учетом опыта и наличия инфраструктуры в каждом, даже небольшом, населенном пункте».

«С единым оператором доставки пенсий этот процесс станет более прозрачным и контролируемым», — уточнили в министерстве.

Как ранее сообщал РБК, среднестатистический житель России считает достойным уровень пенсии в 47 тыс. рублей в месяц. Самый большой комфортный уровень таких выплат назвали жители Москвы и Санкт-Петербурга – 51,3 тыс. и 48,7 тыс. рублей соответственно. Наименьшая сумма бы устроила жителей Ярославля – 42 тыс. рублей.