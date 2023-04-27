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Новак: Россия в 2023 году направит в Азию 140 млн тонн нефти, которая ранее шла в Европу

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Павел Бедняков/РИА Новости

Россия перенаправит в Азию более 60% нефти и нефтепродуктов, которые ранее приходились на Европу. Объем поставок может составить 140 млн тонн. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак.

«В этому году уйдет 140 миллионов тонн нефти и нефтепродуктов. Останется порядка 80-90 миллионов тонн на Западе», — рассказал Новак в кулуарах Международного энергетического форума (цитата по РИА Новости).

Новак сообщил, что раньше в Евросоюз направлялось 220 млн тонн топлива. По итогам 2022 года из ориентированного на европейские рынки объема на Восток ушли около 40 млн тонн, уточнил вице-премьер.

23 апреля Новак заявил, что Россия имеет определенное преимущество перед Евросоюзом (ЕС) в долгосрочной перспективе из-за недорогих энергоресурсов. Он привел в пример цены на природный газ. В Европе этот показатель чуть ли не в 50 раз выше, чем в России, уточнил Новак.

По его словам, российская промышленность тратит куда меньше средств, чем западные компании. Из-за этого они более конкурентоспособны на мировых рынках при реализации своей продукции. Новак добавил, что цены на энергоресурсы в России регулируются государством. При этом российские цены, если сравнивать их с европейскими, находятся примерно на уровне $70-75 за тысячу кубометров газа.

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