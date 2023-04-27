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Комитет доходов Армении: в торговле с Россией мы руководствуемся только правилами ЕАЭС

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В Комитете доходов Армении заявили, что республика в торговле с Российской Федерацией руководствуется правилами Евразийского экономического союза. Об этом сообщает РБК.

В ответе изданию, подписанным председателем комитета Ашотом Мурадяном, утверждается, что таможенный орган Армении при ввозе на территорию республики и при вывозе товаров и транспортных средств соблюдает правовые регулирования, установленные ЕАЭС. В публикации отмечается, что «других ограничений или запретов не существует».

Ранее помощник министра финансов США Элизабет Розенберг заявила, что Казахстанские банки и компании за оказание помощи России в уклонении от наложенных на нее западных торговых и финансовых ограничений могут подвергнуться вторичным санкциям со стороны Соединенных Штатов.

По словам Розенберг, риск растет как в отношении Республики Казахстан, так и в отношении казахстанских компаний и банков. Американская чиновница подчеркнула, что власти США поддерживают постоянную связь с представителями правительства Казахстана и частного сектора в стране для того, чтобы «ясно обозначить» существующие риски, а также последствия, которые могут возникнуть в связи с помощью России в уклонении от западных санкций и мер экспортного контроля.

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