Росстат не стал публиковать данные по добыче нефти в России за март 2023 года

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) в своем ежемесячном докладе о промышленном производстве не стала публиковать данные по добыче нефти в России за март 2023 года, обратило внимание агентство «Прайм».

В статистическом ведомстве никак не прокомментировали отсутствие данных по добыче нефти в марте.

2 апреля вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия продлит добровольное сокращение добычи нефти на 500 тыс. б/с от средней добычи февраля до конца 2023 года.

3 апреля министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) сообщил о дополнительном сокращении уровня добычи сырья со стороны ряда стран альянса, включая Россию, до конца 2023 года на уровне 1,66 млн б/с.

Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на данные о поставках и загруженности НПЗ написало о наращивании объема экспорта сырой нефти со стороны России и превышении уровня переработки этого сырья относительно показателя прошлого года. Из-за этого, как отметили в издании, подтвердить сокращение добычи, обещанное российскими властями, пока не удается.

Затем агентство Associated Press сообщило, что решение государств ОПЕК+ сократить добычу нефти может спровоцировать в США и других странах Запада рост инфляции и цен на бензин.