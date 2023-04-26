Главный экономист Банка Англии Пилл: британцы должны признать, что они обеднели

Британцы хоть и не хотят, но должны признать, что они стали хуже жить и «нести часть бремени». Об этом The Telegraph заявил главный экономист Банка Англии Хью Пилл.

«То, с чем мы сталкиваемся сейчас, — это нежелание признать, что да, нам всем хуже, и мы все должны нести часть бремени», — отметил Пилл.

По его словам, жителям Британии придется признать факт того, что жизнь в стране стала хуже. Кроме того, надо перестать поддерживать свою покупательскую способность за счет роста цен и не требовать повышения зарплат. Все это стало общим бременем жителей страны.

В начале апреля издание Daily Mail писало, что в 2022 году в Британии закрылись более 1 тыс. пабов из-за кризиса в энергосфере. При этом отмечается, что это вдвое больше, чем в 2021 году, когда была пандемия коронавируса.

До этого министр финансов Британии Джереми Хант заявил, что банковская система страны «крайне стабильна». Так он прокомментировал последствия банкротства SVB банка в США, известного как банк Кремниевой долины.

Ранее The Guardian сообщал, что итальянским ресторанам в Британии приходится отказываться от помидоров в своих блюдах, в частности в пицце и пасте, в связи с ростом цен. Согласно информации Федерации итальянских поваров Британии, за год цены на помидоры в стране выросли с £5 до £20 за ящик, а салат айсберг стал стоить £22 за ящик вместо £7.