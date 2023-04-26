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Компания Wintershall Dea объявила об окончательном уходе из России

Нефтегазовая компания Wintershall Dea окончательно уходит из России и вывозит персонал

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Hannibal Hanschke/Reuters

Одна из крупнейших нефтегазовых компаний Европы немецкая Wintershall Dea, инвестировавшая в «Северный поток — 2», вывозит персонал из РФ и ищет варианты продажи своих активов. Об этом сообщает ТАСС.

Как отметил глава компании Марио Мерен, в Wintershall Dea больше не видят перспектив в энергетическом сотрудничестве с Россией в обозримом будущем.

«Наше решение окончательное. Мы начали предпринимать соответствующие шаги в последние недели. Мы начали процесс закрытия нашего офиса в Санкт-Петербурге, сокращая число наших местных коллег. Мы также вернули наших экспатриированных коллег из России обратно в их домашние юрисдикции», — пояснил Мерен.

Он добавил, что сейчас в офисе компании остаются менее 50 человек, что в половину меньше, чем в начале 2023 года.

Ранее президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России Витторио Торрембини заявлял об отсутствии планов итальянских компаний уходить из России.

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