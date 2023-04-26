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Россияне рассказали, на что им пришлось незапланированно потратиться в прошлом году

Опрос: лекарства стали самой неожиданной тратой россиян в прошлом году

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Pixabay

Самыми неожиданными расходами у россиян в прошлом году стали траты на лекарства. Такие результаты показал опрос kp.ru.

Такой ответ дали 46% опрошенных. Доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Максим Чирков объяснил это тем, что в условиях санкций граждане переживают за будущие поставки препаратов.

«Но мне кажется, что панику с возможным дефицитом тех или иных лекарств разгоняли сознательно. Когда санкции начались, по соцсетям пошла волна слухов о дефиците каких-то препаратов. В результате никакие прогнозы не оправдались (практически все иностранные производители продолжают поставки в РФ). Но дело сделано: спрос на лекарства вырос», — сказал эксперт.

На втором месте по результатам опроса оказался ремонт автомобилей, однако, такой ответ дали только 7% опрошенных.

«Запчасти, действительно, подскочили в цене. Но сейчас, кстати, цены более-менее стабилизировались и даже снизились. Проблема в том, что новые автомобили стали очень дорогими. Поэтому водители начинают приводить в порядок свою технику, чтобы прослужила подольше», — сообщил Чирков.

Ранее исследование СК «Росгосстрах» показало, что у трети россиян домашние питомцы болеют не реже, чем раз в год. На их лечение 29% респондентов тратят от 10 тыс. до 50 тыс. руб. в год.

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