Wirtschaftswoche: санкции Запада в отношении российского авиапарка провалились

Активное воздушное движение над Россией свидетельствует о том, что западные страны просчитались, надеясь «приземлить» российский авиапарк с помощью санкций, пишет немецкий журнал Wirtschaftswoche.

Журналисты проанализировали данные портала мониторинга полетов Flightradar24 за год и пришли к выводу, что существенных изменений нет.

Wirtschaftswoche указал, что Запад связывал свои надежды с тем, что три четверти парка гражданской авиации России производится в Евросоюзе, США или Канаде. Однако возможности Российской Федерации в этой сфере было недооценены.

В качестве примера приводится указ президента России Владимира Путина о перерегистрации в стране западных самолетов. Кроме того, Москва может получать запчасти для воздушных судов по другим каналам, например, из Казахстана или Турции.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что необходимо в сжатые сроки нарастить производственные мощности российской авиапромышленности.