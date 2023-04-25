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«Яков и партнеры»: более половины металлургов допустили технологический разрыв с западными фирмами

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Александр Коркка/РИА «Новости»

Более половины опрошенных менеджеров российских горно-металлургических компаний ожидают технологического разрыва с компаниями из западных стран через 4–5 лет. Главной причиной грядущего отставания станут сложности с поставками оборудования на фоне действия международных санкций, сообщает РБК со ссылкой на статистические данные аналитиков компании «Яков и партнеры».

В опросе приняли участие более 100 респондентов из свыше 30 российских компаний. Самым серьезным вызовом для представителей отрасли стал уход западных вендоров горной техники и встроенных систем, уточняется в статье.

«Глубокий разрыв прогнозируют скорее в компаниях, где цифровизация приносит 1–2% годовой EBITDA: 33% против 8% среди компаний с эффектом цифровизации на EBITDA более 3% <....> О сложностях с внедрением цифровых инструментов из-за ограничений в поставках горного оборудования сообщили 55% респондентов, 45% заявили о трудностях с автоматизированной системой управления технологическом процессом, 39% — с автоматизированной системой управления горным транспортом», — заключается в материале.

7 апреля аналитики НИУ ВШЭ представили результаты доклада, согласно которым экономика России сможет стабильно и устойчиво расти, если будет развивать «скрытые» преимущества различных отраслей. Помимо рыночных стимулов понадобится внедрять новые технологии, и результативнее всего это делать в отраслях со скрытыми сравнительными преимуществами. Таковыми являются отрасли с высокой производительностью, но с большими транзакционными издержками. В частности, речь идет о нефтепереработке, металлургии и табачной промышленности.

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