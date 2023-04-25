Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Молдовагаз» призвал потребителей оплатить долги в сумме более $18 млн

close
100%
Пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти

Компания «Молдовагаз» призвала потребителей в Молдавии не затягивать с оплатой долгов за потребленный газ. В компании отметили, что совокупный долг населения и предприятий уже превышает $18 млн. Об этом сообщило РИА Новости.

В «Молдовагазе» напомнили, что крайний срок оплаты счетов-фактур за март 2023 года истек 15 апреля для небытовых потребителей и 20 апреля — для бытовых.

В стране действует режим ЧП, который объявлен в том числе из-за энергетического кризиса, возникшего на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием топлива. С декабря 2022 года «Молдовагаз» получает газ из двух источников — от госпредприятия Energocom и российского «Газпрома». Российский газ переправляетсяя в Приднестровье, а в остальной Молдавии используют газ из накопленных запасов (более 200 млн кубометров). Правительство ранее сообщало, что в стране нет собственных хранилищ, поэтому запасы молдавского газа хранятся на Украине и в Румынии.

Власти Молдавии в октябре 2021 года договорились с «Газпромом» о продлении контракта на поставку газа в республику.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях