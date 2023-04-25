«Молдовагаз» призвал потребителей оплатить долги в сумме более $18 млн

Компания «Молдовагаз» призвала потребителей в Молдавии не затягивать с оплатой долгов за потребленный газ. В компании отметили, что совокупный долг населения и предприятий уже превышает $18 млн. Об этом сообщило РИА Новости.

В «Молдовагазе» напомнили, что крайний срок оплаты счетов-фактур за март 2023 года истек 15 апреля для небытовых потребителей и 20 апреля — для бытовых.

В стране действует режим ЧП, который объявлен в том числе из-за энергетического кризиса, возникшего на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием топлива. С декабря 2022 года «Молдовагаз» получает газ из двух источников — от госпредприятия Energocom и российского «Газпрома». Российский газ переправляетсяя в Приднестровье, а в остальной Молдавии используют газ из накопленных запасов (более 200 млн кубометров). Правительство ранее сообщало, что в стране нет собственных хранилищ, поэтому запасы молдавского газа хранятся на Украине и в Румынии.

Власти Молдавии в октябре 2021 года договорились с «Газпромом» о продлении контракта на поставку газа в республику.