Казахстан рассчитывает на справедливую стоимость российского газа при газификации регионов

Власти Казахстана рассчитывают, что стоимость российского газа, который запланировали поставлять для газификации северных и восточных регионов республики, окажется справедливой. Об этом заявил глава Минэнерго Казахстана Алмасадам Саткалиев, написало агентство ТАСС.

«Мы понимаем, что цену на газ определяет (российская государственная энергетическая) корпорация «Газпром» и российское правительство. Мы уверены, что ценообразование будет справедливым, исходя из дружеских взаимоотношений и с Казахстаном, и с Республикой Беларусь», — сказал Саткалиев в ответ на вопрос о цене импорта российского газа.

В марте 2023 года кабмин Казахстана и «Газпром» подписали протокол о сотрудничестве в газовой отрасли на 2023-2024 годы. В рамках соглашения договорились о проработке вопроса газификации севера и востока Казахстана.

На прошлой неделе Саткалиев сообщил, что Москва готова продавать газ Астане для обеспечения севера и востока страны дешевле, чем Минску.

В первой половине апреля глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил о продвижении в осуждении проекта тройственного газового союза между Россией, Казахстаном и Узбекистаном.