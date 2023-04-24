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CNBC Indonesia: чиновники в Индонезии возмутились отказом властей покупать российскую нефть

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Brendan McDermid/Reuters

Ряд чиновников в Индонезии не поддержали решение министра финансов страны Шри Мульяни временно отказаться от переговоров по закупке нефти из России. Поводом к такому решению стали внешнеполитические и экономические факторы, сообщает местный портал CNBC Indonesia.

Речь идет о прошлогодних переговорах индонезийской компании PT Pertamina по поводу возможности закупать российское сырье. В ноябре директор фирмы Нике Видьявати заявил, что страна пока не готова к импорту данной продукции из РФ. Данную позицию поддержал и министр финансов страны Мульяни, уточняется в статье.

«Шри Мульяни и (координирующий министр политики, права и безопасности Индонезии — «Газета.Ru») Махфуд намеренно вводят общественность, а особенно членов парламента, в заблуждение, не предоставляя точных данных по причинам отказа от российской нефти. Эти высокопоставленные лица должны в первую очередь заботиться о том, чтобы мы получили нефть по лучшей цене», — заявил член парламента Индонезии Бенни Харман.

27 января министр по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Панджайтан выразил разочарование неспособностью Джакарты приобрести российскую нефть. На этом фоне он призвал местные власти «поторопиться» с принятием окончательного решения по поводу возможности закупки данного вида продукции из РФ.

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