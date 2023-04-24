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Yonhap: Южная Корея вернула Японию в список привилегированных торговых партнеров

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Республика Корея вернула Японию в список привилегированных торговых партнеров, который упрощает процедуры, необходимые для экспорта стратегических товаров. Об этом сообщает Yonhap News Agency со ссылкой на Министерство торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи.

В публикации отмечается, что Сеул исключил Токио из этого списка в 2019 году после аналогичного шага японской стороны. 

Агентство подчеркивает, что в марте 2023 года японская сторона отказалась от ранее введенных экспортных ограничений на три вида материалов, которые необходимы для производства полупроводников. В ответ Сеул отозвал жалобу, направленную во Всемирную торговую организацию.

Включение в список сокращает объем документов и времени, необходимых для экспорта товаров стратегического характера. Сейчас в него входят 29 стран.

Ранее представитель ВМС Южной Кореи сообщил о начале трехсторонних учений по противоракетной обороне с участием его страны, США и Японии.

По его словам, эти маневры — «возможность укрепить сотрудничество в области безопасности» между тремя государствами на фоне ракетных и ядерных «угроз КНДР», а также расширить возможности американских, южнокорейских и японских ВМС «в области реагирования на пуски баллистических ракет».

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