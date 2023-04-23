Seznam zpravy: Чехия полностью отказалась от российского газа в пользу топлива из Норвегии

По итогам первого квартала 2023 года Чехия впервые в истории отказалась от использования российского газа в пользу топлива из Норвегии. Об этом пишет Seznam zpravy, ссылаясь на данные Министерство промышленности и торговли Чешской Республики.

В первом квартале текущего года поставок газа из Российской Федерации в Чешскую Республику не велось. Из 1,71 млрд кубометров газа, поставленных в страну, 100% поступило через Германию. При этом в Германию, по большей части, поступает природный газ из Бельгии, Нидерландов и Норвегии.

По словам главы Ассоциации независимых поставщиков энергии Чешской Республики Йиржи Гавора, единственный путь поставок топлива из России проходит через Украину и Словакию. Однако в период с января по март в этом направлении поставок не было. При этом у Чехии не будет никаких проблем, если эта ситуация останется на том же уровне. Кроме того, за последний год произошла серьезная переориентация поставок, так как до этого страна почти на 100% зависела от российского топлива.

Он добавил, что есть надежда на то, что Чехии удастся наполнить все свои хранилища к новому отопительному сезону на 100%. При этом сейчас этот процесс будет проходить значительно легче, так как в хранилищах осталась как минимум половина топлива за счет теплой зимы и экономии потребления.

12 апреля Bloomberg со ссылкой на министра энергетики страны Роба Джеттена сообщил, что Нидерланды прекратили подписывать новые контракты на импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России в этом году — без объявления о решении — и работают над аннулированием ранее существовавших контрактов.