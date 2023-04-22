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Reuters: Казахстан нарастил поставки нефти в обход России в шесть раз в январе – марте

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Depositphotos

В период с января по март Казахстан поставил 163,4 тыс. тонн нефти по морскому маршруту Актау — Баку в обход России, это в шесть раз больше показателя годом ранее. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на данные Refinitiv и источники в отрасли.

В январе – марте поставки из каспийского порта Актау в Баку (основной маршрут в обход России) составили 163,4 тыс. тонн. Это в шесть раз больше, чем за тот же период 2022 года (28,8 тыс. тонн).

В публикации отметили, что по итогам первого квартала 2023 года еще 104 тыс. тонн нефти было отправлено по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД). Кроме того, Казахстан поставляет в Китай ежемесячно свыше 80 тыс. тонн нефти.

По данным Reuters, несмотря на небольшие объемы поставок со стороны Казахстана, за последний год они резко выросли из-за начала спецоперации на Украине. Если в 2021 году объемы поставок по альтернативным маршрутам составили 638 тыс. тонн, то уже в 2022 году они были на уровне 1,8 млн тонн.

30 марта Nihon Keizai писал, что Европа смогла компенсировать выпадающие поставки нефти из России за счет топлива из Азии. При этом есть подозрение, что европейские страны продолжают покупать российскую нефть, просто делают это через азиатских посредников.

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