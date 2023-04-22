Экономист Григорьев предрек возможное ослабление курса рубля на 2-4 единицы

Курс рубля может ослабнуть, в худшем случае, на 2-4 единицы в случае запрета экспорта товаров в Россию. Об этом «Ленте.ру» заявил кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев.

«Дальнейший тренд по курсу рубля будет зависеть от цен на нефть и решения «Большой семерки». Если экспорт товаров в Россию действительно запретят, в худшем случае рубль упадет на 2-4 единицы», — отметил Григорьев.

По его словам, на курс рубля отрицательно влияют несколько факторов. Речь идет об отсутствии уверенности в том, что цены на нефть вырастут и планы G7 по запрету поставок товаров в Россию. Если все эти факторы подтвердятся, то экономическая ситуация в стране станет хуже, так как товары станут менее доступными и более дорогими.

Он добавил, что все это может достаточно сильно затянуться по времени, так как уже в мае-июне заработает новая формула расчетов нефтяных доходов, которая будет выгодна для рубля и стабилизирует его курс.

20 апреля глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что Центробанк России сохраняет приверженность плавающему курсу рубля и считает допустимым вмешательство в работу валютного рынка только при возникновении угроз для финансовой стабильности.