Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Экономист Григорьев предрек возможное ослабление курса рубля на 2-4 единицы

close
100%
Maxim Shemetov/Reuters

Курс рубля может ослабнуть, в худшем случае, на 2-4 единицы в случае запрета экспорта товаров в Россию. Об этом «Ленте.ру» заявил кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев.

«Дальнейший тренд по курсу рубля будет зависеть от цен на нефть и решения «Большой семерки». Если экспорт товаров в Россию действительно запретят, в худшем случае рубль упадет на 2-4 единицы», — отметил Григорьев.

По его словам, на курс рубля отрицательно влияют несколько факторов. Речь идет об отсутствии уверенности в том, что цены на нефть вырастут и планы G7 по запрету поставок товаров в Россию. Если все эти факторы подтвердятся, то экономическая ситуация в стране станет хуже, так как товары станут менее доступными и более дорогими.

Он добавил, что все это может достаточно сильно затянуться по времени, так как уже в мае-июне заработает новая формула расчетов нефтяных доходов, которая будет выгодна для рубля и стабилизирует его курс.

20 апреля глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что Центробанк России сохраняет приверженность плавающему курсу рубля и считает допустимым вмешательство в работу валютного рынка только при возникновении угроз для финансовой стабильности.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях