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В Минпромторге заявили о достаточном количестве аналогов продукции Duracell в России

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На российском рынке присутствует достаточное число аналогов продукции американского производителя батареек Duracell от других зарубежных брендов. Об этом написало агентство РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы российского Минпромторга.

«На рынке есть в наличии достаточное количество предложений от других зарубежных брендов», — сообщили в министерстве.

В то же время, по информации ведомства, в стране прорабатывают инвестиционный проект по созданию двух линий производства алкалиновых (щелочных) элементов питания в объеме 250 млн шт. в год. Проект планирует реализовать ООО «АБ-Бэттэрис» в Краснодарском крае к 2024 году.

Ранее 21 апреля Telegram-канал Mash написал, что в Россию прекратят поставлять батарейки Duracell c завода-производителя в Бельгии.

Затем в тот же день генеральный директор Duracell в России Юрий Коротаев подтвердил подлинность информации об уходе компании из России.

Тогда же агентство ТАСС со ссылкой на сообщение источника в Минпромторге написало о возможности возвращения производителя батареек Duracell в перечень продукции для параллельного импорта.

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