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Специалист Летенков заявил, что новостройки в России могут серьезно подешеветь

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Новостройки в России могут существенно подешеветь, так как резкого роста цен на рынке недвижимости не предвидится. Об этом заявил генеральный директор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» Валерий Летенков, передает «Лента.ру».

«По нашим прогнозам, роста цен на «вторичку» такого, который позволит ей превысить стоимость первички, не будет, а значит, будет снижение цен на новостройки. При этом снижение будет существенным. Вопрос только в том, через какие потери к этой ситуации рынок придет и будут ли лопаться застройщики», — заявил Летенков.

По его словам, снижение цен на новостройки в России увеличит не только спрос со стороны покупателей, но и инвесторов.

Он добавил, что сейчас цены на первичном рынке жилья выше, чем на вторичном. Однако россияне будет делать выбор в пользу новостроек, как только они станут дешевле «вторички». Только этот сценарий может реализоваться в случае, если спрос на готовые объекты резко вырастет. А это, в свою очередь, невозможно без лояльных льготных программ на вторичном рынке жилья.

12 апреля РБК со ссылкой на данные ЦИАН писал, что программа льготной ипотеки, которая была запущена в России в пандемийный 2020 год, стала драйвером роста цен на новостройки в стране. За три года действия программы цена квадратного метра жилья на первичном рынке увеличилась на 82% и составила 141,2 тыс. руб.

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